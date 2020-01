Stiri pe aceeasi tema

- S-a certat cu soția și a plecat de acasa, iar peste câteva zile a fost depistat strangulat. Un barbat de 34 de ani a fost gasit fara suflare, în data de 15 ianuarie, la marginea padurii din aproprierea satului Calinești, Falești. Informația a fost confirmata de catre ofițerul…

- Nicu le-a promis lui Bogdan, Shurubel și Ionuț, dar și ascultatorilor, ca nu va mai arunca niciodata țigari pe strada. El iși exprimase entuziasmul dupa ce a reușit sa-și arda haina atunci cand era la volan și a incercat sa arunce un chiștoc pe geam.

- Banca Mondiala si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est vor asigura linii de finantare pentru sustinerea proiectelor tinerilor antreprenori. Astazi, in cadrul unei conferinte de presa tinuta la Iasi, directorul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, Vasile Asandei, a precizat ca initiativa de a inaugura…

- La Iasi, a fost inaugurat, astazi, noul corp de cladire al Universitatii de Medicina si Framacie Grigore T. Popa din Iasi. Cladirea a fost achizitionata in urma cu 4 ani, de catre UMF, in contul unei datorii la o companie bancara pe care o avea Universitatea Petre Andrei din Iasi. Ulterior, imobilul…

- Un tanar de 22 de ani, din comuna Dor Marunt, județul Calarași, a plecat de la domiciliu , iar in noaptea disparitiei, Dorin Marcu s-a certat cu iubita sa. Marcu Dorin a plecat in noaptea de 20 – 21 noiembrie, din localitatea Dor Marunt, in jurul orei 03:00. El a plceat la volanul autoturismului marca…

- Un barbat de 30 de ani din Tetila a ajuns sambata seara la spital dupa ce a vrut sa-si incheie socotelile cu viata. Dupa ce a luat mai multe pastile puternice, ca sa fie sigur ca planul lui nu va da gres a incercat sa se spanzure, dar, din fericire,...

- Sindicalistii din invatamantul iesean ameninta cu proteste! Liderul filialei Iasi a Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar, Laviniu Lacusta, sustine ca vor fi declansate actiuni revendicative in cazul in care Ministerul Educatiei nu va achita 5 milioane de lei profesorilor din judet.…