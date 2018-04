Stiri pe aceeasi tema

- In ultima zi de sarbatoare a Pastelui, in trecut, oamenii obisnuiau sa-si viziteze rudele, vecinii si prietenii, aceste vizite fiind numite altadata „Umblatul cu pasca“. Obiceiul isi are originea din vremurile cand crestinii umblau si vesteau Invierea Domnului Hristos. In unele zone ale tarii,…

- Tradiții și obiceiuri in a doua zi de Paște. In aceasta zi, se obisnuieste ca finii sa se duca in vizita la nasi, cu colaci, pasca si oua rosii. Nu este singura tradiție. Tot in a doua zi de Paște, copiii merg la parinti.

- Desi sarbatoarea Pastelui este cea mai mare sarbatoare crestina cu o semnificatie religioasa puternica, multe traditii asemanatoare acesteia sunt datate inaintea erei crestine, in vremuri pagane, scrie History.Citește și: S-a publicat LISTA marii Loje a Masonilor din Romania: un fost premier…

- PASTE 2018 Obiceiuri, traditii si superstitii in PRIMA ZI DE PASTE Traditia spune ca trebuie sa te innoiesti in aceasta perioada deoarece iti aduce noroc. Purtarea unor haine noi in duminica Invierii nu este un fason, semnifica purificarea corpului si a sufletului. Fetele si flacaii obisnuiesc…

- Vopsirea sau incondeierea oualor, innoirea hainelor si oferirea de cadouri aduse de Iepuras sunt cele mai cunoscute obiceiuri de Paste, alaturi de datini locale, precum stropitul fetelor pentru a ramane frumoase tot anul si impodobirea portilor caselor in care sunt tinere nemaritate. Pentru romani,…

- Incondeierea si ciocnirea oualor, primenirea casei si innoirea hainelor sunt cele mai cunoscute obiceiuri specifice Pastelui, alaturi de datini locale pentru belsug, sanatate si frumusete, dar si de iepurasul devenit, si el, simbol al acestei sarbatori, scrie realitatea.net.

- PAȘTE 2018. Încondeierea si ciocnirea oualor, primenirea casei si înnoirea hainelor sunt cele mai cunoscute obiceiuri specifice Pastelui, alaturi de datini locale pentru belsug, sanatate si frumusete, dar si de iepurasul devenit, si el, simbol al

- Ziua lui Dragobete, zeul tineretii, al veseliei si al iubirii are origini stravechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci si transformat ulterior intr-un protector al tinerilor si patron al iubirii. Urmand firul anumitor legende populare, se pare ca Dragobete (numit si "Cap de primavara",…