Marte în Gemeni, un Mercur retrograd, doar că invers Dezideriu Marte, planeta acțiunilor, reacțiilor impulsive și intențiilor (bine sau rau plasate), s-a mutat in zodia Gemenilor, ceea ce ii confera un aer foarte ”Mercur retrograd”-ish, in sensul ca agitația formata in perioada urmatoare poate fi cam mare pentru cei care nu se pregatesc sau care nu au vreun drag la balamuc. In context, Marte […] The post Marte in Gemeni, un Mercur retrograd, doar ca invers appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

