Marte, cel mai aproape de Pamant in ultimii 15 ani. Doritorii pot merge la Observatorul Astronomic Marte se va afla marti seara cel mai aproape de Pamant fata de ultimii 15 ani.



Planeta Rosie se va afla la 57,6 milioane km apropiere de Terra, conform ABC News.



In aceasta perioada, Planeta Rosie este mai luminoasa si stralucitoare decat de obicei. Vineri, Marte si Soarele se vor afla pe laturi opuse ale Pamantului.



In prezent, o furtuna de nisip de pe Marte afecteaza roverul Opportunity al NASA care nu se poate reincarca pentru ca lumina Soarelui nu ajunge la panourile sale solare si este lipsit de activitate de pe 10 iunie.

Sursa articol si foto: business24.ro

