- Liderul județean al verzilor suceveni, Dan Acibotarița, face o propunere de nerefuzat angajaților Prefecturii Suceava dupa ce a aflat ca aceștia primesc spor de covid de 30% iar angajații Spitalului Județean Suceava nu primesc acest spor. ”Partidul Verde filiala județeana Suceava considera ca sporul…

- Suedia este, inca de acum doi ani, țara cu cel mai redus grad de utilizare a numerarului din lume, in functie de utilizarea acestuia ca procent din PIB, conform estimarilor Bancii Reglementelor Internationale.Un proiect-pilot privind introducerea unei coroane electronice este deja in desfașurare, fiind…

- Guvernul suedez va analiza fezabilitatea tranzitiei la o moneda digitala, ceea ce reprezinta un nou pas in necunoscut pentru tara cu cel mai redus grad de utilizare a numerarului, transmite Bloomberg, potrivit AGERPRES. Ministrul pentru Piete Financiare, Per Bolund, a anuntat ca un proces…

- Țara din UE in care banii cash au disparut aproape total analizeaza trecerea la o moneda digitala Guvernul suedez va analiza fezabilitatea tranzitiei la o moneda digitala, ceea ce reprezinta un nou pas in necunoscut pentru tara cu cel mai redus grad de utilizare a numerarului, transmite Bloomberg. Ministrul…

- In Romania, absenta activitatii fizice in randul populatiei este una dintre cauzele mortalitatii crescute in randul pacientilor cu COVID-19, sustine medicul si conferentiarul universitar Bogdan-Alexandru Hagiu, de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi,…

- Naționala masculina de handbal joaca astazi, la Baia Mare, al doilea meci din campania de calificare la Campionatul European din Ungaria și Slovacia. Handbaliștii antrenați de Rareș Fortuneanu au pornit cu stangul drumul spre turneul final din 2022, cu o infrangere la trei goluri in Suedia. Tocmai de…

- Constantin Dragan, profesor roman care preda franceza și engleza in Suedia, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre cum traiește pandemia in țara in care s-a stabilit de zece ani cu familia. Suedia a promovat controversatul model al “imunitații de turma” in pandemie și nu a inchis scolile,…