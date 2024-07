Stiri pe aceeasi tema

- Romanul Alex Creț, unicul nostru judoka prezent la Paris, și-a luat adio de la visul olimpic dupa o infrangere greu de digerat in fața brazilianului Rafael Macedo. Oradeanul, care a concurat la Jocurile Olimpice in limitele categoriei 90 kg. ...

- Aflata la prima sa participare olimpica, Lacramioara Perijoc (30 de ani) a pierdut in primul meci disputat la Paris, direct in optimile de finala, in fața lui Enkhjargal Munguntsetseg din Mongolia, decizie 4-1 in favoarea pugilistei asiatice. Lacramioara Perijoc a intrat in competiția olimpica a categoriei…

- Canotorii romani Andrei Cornea si Marian Enache s-au calificat direct in semifinalele probei de dublu vasle masculin, sambata, la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce au castigat clar seria a doua. Tricolorii au fost cronometrati cu timpul de 6 min 16 sec 47/100, fiind urmati de Norvegia la aproape…

- Competiția de handbal feminin de la Jocurile Olimpice a debutat astazi cu o surpriza. Brazilia a invins-o clar pe Spania, scor 29-18. Jocurile Olimpice de la Paris 2024 incep pe 26 iulie. Gazeta Sporturilor are 4 trimiși speciali - Luminița Paul, Roxana Fleșeru, Remus Dinu și fotoreporterul Raed Krishan…

- Dupa infrangerea socanta suferita miercuri de Argentina in fata Marocului, scor 2-1, in prima etapa a grupelor de la Jocurile Olimpice de la Paris, Javier Mascherano a declarat ca echipa sa a fost victima unui furt. La propriu, relateaza RMC Sport, potrivit news.ro

- Intr-un material publicat dupa selecția naționala din SUA pentru Jocurile Olimpice, Washington Post explica in detaliu complicatul sistem prin care sunt alese gimnastele ce-și vor reprezenta țara la Paris 2024 (26 iulie-11 august). Obsesia americanilor? Medalia de aur pe echipe. ...

- Grecia, Spania, Brazilia si Porto Rico vor evolua in turneul de baschet masculin din cadrul JO 2024 de la Paris, dupa ce au reusit sa castige finalele celor patru turnee preolimpice, informeaza AFP.

- Baschetbalista Caitlin Clark (Indiana Fever) va conduce echipa ligii profesioniste nord-americane (WNBA) intr-un meci All-Star in care va infrunta selectionata Statelor Unite care va concura la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, informeaza EFE, potrivit Agerpres.