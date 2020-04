Ziua comemorarii Holocaustului și Marșul vieții, cel care in fiecare an aduna cel puțin 10 mii de oameni la Auschwitz, vor fi marcate doar in spațiul virtual. Ceremonii, testimoniale, placuțe comemorative scrise on-line, toate vor aduna mult mai mulți oameni decat atunci cand participanții se puteau reuni.