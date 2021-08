Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 72 de ani a murit, dupa ce a fost talharit in Sectorul 3 al Capitalei, in apropierea unei stații de autobuz. S-a intamplat la scurt timp dupa ce a scos de la banca o suma importanta de bani.

- Claudia Maria Nechita a incheiat ziua olimpica romaneasca cu o victorie fara drept de apel la o sportiva din Somalia. Asta e vestea buna din box, pentru ca aia rea il privește pe Cristian Girleanu, trimis sa iși caute bilete pentru București de catre un frate bulgar. A fost o zi cam anosta, la Tokyo,…

- Masinile cu motoare diesel si pe benzina ar mai putea fi vandute in Uniunea Europeana doar pentru 14 ani, conform noilor tinte in privinta emisiilor de carbon discutate in prezent la Bruxelles.

- Cetațenii Sectorului 4 vor fi sprijiniți in procedura de recuperare a daunelor pe care ploaia torențiala și vantul puternic de vineri, 11 iunie, le-au produs mașinilor parcate pe domeniul public, a anunțat Primaria S4 intr-un comunicat. Pentru a afla pașii pe care trebuie sa-i urmeze pentru intocmirea…

- Potrivit sursei citate, agenda ministerialei NATO a apararii va fi orientata asupra coordonatelor procesului ”NATO 2030”, cu accent pe descurajare si aparare, reziliența, inovare si sprijin pentru partenerii NATO. Oficialii aliati vor aborda, totodata, evolutiile in planul implementarii angajamentelor…

- Primaria Sectorului 4 din București anunța ca incepe campania de ridicare de pe strazi a mașinilor parcate neregulamentar. Mașinile vor fi depozitate in trei centre al primariei, iar proprietarii lor vor fi nevoiți sa plateasca o taxa. Mașinile ridicate de pe strazi vor fi depozitate in trei…