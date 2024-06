Stiri pe aceeasi tema

- Dupa venirea la putere, Partidul Socialiștilor din Moldova va obține includerea in lege a raspunderii penale pentru propaganda LGBT in rindul copiilor, in școli. Acest lucru a fost declarat de fostul președinte al Republicii Moldova, președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, relateaza Noi.md.…

- Liderul prorus al celui mai mare partid de opozitie din Republica Moldova, Igor Dodon, a exclus duminica aceasta ca formatiunea sa, Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM, de stanga), sa se alature blocului prorus Pobeda (Victoria) care se opune aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana…

- Maia Sandu este favorita in intentiile de vot ale alegatorilor pentru scrutinul prezidential din Republica Moldova, in timp ce Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) ar avea cele mai multe locuri de deputat daca ar fi organizate alegeri parlamentare, arata un sondaj iData publicat miercuri, informeaza…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, alaturi de alte formațiuni, a organizat astazi, 9 mai, marșul „Memoriei”, cu prilejul Zilei Victoriei. La eveniment a fost prezent fostul șef de stat, Igor Dodon, deputata PSRM, Adela Raileanu, fosta președinta a Parlamentului, Zinaida Greceanii. Totodata,…

- Blocul politic „Victorie”, creat la Moscova in luna aprilie si format de partidele apropiate oligarhului fugar Ilan Sor, a anuntat ca se va alatura pe 9 Mai „mitingului si marsului de la Chisinau in cinstea Zilei Victoriei”, o sarbatoare de sorginte sovietica la care si Partidul Socialistilor al fostului…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a anunțat ca pe 9 mai Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, impreuna cu alte formațiuni, vor sarbatori „Ziua Victoriei”, marcata tradițional printr-un marș in capitala. Pe de alta parte, in aceeași zi, guvernarea va organiza un eveniment dedicat „Zilei Europei”.…