Timișorenii sunt invitați joi, 16 decembrie, la Marșul Eroilor Revoluției din 1989. Evenimentul organizat de Asociația Suporterilor Timișoreni „Druckeria”, devenit tradiție la Timișoara, a debutat in 2005 și reunește, la fiecare sfarșit de an, sute de participanți. Intalnirea are loc la ora 18:30, in Piața Maria, locul in care a debutat Revoluția. Se pleaca apoi ... The post Marșul Eroilor Revoluției din 1989 – 32 de ani de cand prețul libertații a fost platit cu sangele timișorenilor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .