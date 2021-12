Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii echipelor de fotbal din Timisoara au organizat, joi seara, traditionalul mars care comemoreaza evenimentele din urma cu 32 de ani. Sub sloganul ”Cine uita e complice” au avut loc momente de reculegere, s-au depus coroane de flori si s-au stricat lozinci din timpul Revolutiei din Decembrie…

- Oriunde te-ai afla in țara sau in lume, pornește intr-o calatorie virtuala pe strazile orașului din care a pornit Revoluția Romana in 1989. Turul online este gratuit, iar ghizii te vor purta prin „locurile fierbinți ale mișcarii care a dus la schimbarea regimului comunist din Romania”.

- Asta-noapte Moldova a avut parte de prima ninsoare in unele regiuni ale sale. In special, zona de sud-est, din apropierea hotarului cu Ucraina, pare sa fi avut cele mai consistente ninsori, care mai continua si la orele diminetii, si care au reusit sa puna citiva centimetri de zapada, transmite noi.md…

- La cateva zile dupa ce s-a stins unul dintre cei mai cunoscuți luptatori ai Revoluției din Timișoara 1989, Ioan Marcu, un alt revolționar exponențial a murit. Este vorba despre Claudiu Iordache. Cu puțin timp inainte, iși sarbatorise ziua de naștere (79 de ani) și nimic nu parea sa anunțe o tragedie…

- S-a stins din viața Ion Marcu, unul dintre revoluționarii celebri din Timișoara. El a fost unul dintre liderii care au condus coloanele de manifestanți din zilele revoluției, devenind ulterior celebru prin expresia ”mesele ma vor”.

- Echipa medicala care monitorizeaza pacienții pe timpul zborului este formata din specialiști din cadrul SMURD, iar transportul pacienților de la unitațile spitalicești catre aeroport s-a realizat cu ambulanțe ale SMURD și ale Serviciului de Ambulanța București-Ilfov.Aeronava militara a decolat din Baza…

- Eveniment tragic, vineri dupa amiaza, la Spitalul Județean din Timișoara. Mai mulți martori au vazut ingroziți momentul in care o persoana a cazut in gol de la etajul 9 al spitalului. In ciuda eforturilor cadrelor medicale de la urgența, barbatul nu a putut fi resuscitat, astfel ca, la cateva minute…