Marșul Cluj Pride 2021, AMENDAT după o lună. Pelerinajul de la Nicula, încă neobservat Amenda este de 2.000 de lei și a venit la o luna de la eveniment, fiind scris și în lipsa președintelui asociației, anunța Pride România.

&"Marșul Cluj Pride 2021 a fost sancționat pentru depașirea numarului de participanți conform legislației în vigoare. Se pare ca ne-am bucurat în van și am crezut în inocența noastra ca marșul Cluj Pride s-a încheiat cu bine și fara repercusiuni.

În data de 23 august, autoritațile &"au întors armele&" și a fost întocmit un proces verbal… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

