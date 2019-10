Stiri pe aceeasi tema

- Peste o mie de persoane au ignorat ploaia si au ajuns, miercuri seara, in fata fostei fabrici Pionierul din Capitala, intr-un mars al tacerii in memoria celor 65 de tineri care in urma cu patru ani au murit din cauza incendiului din Clubul Colectiv.

- Mars de comemorare in Bucuresti la 4 ani de la tragedia #COLECTIV Foto: Arhiva. Cei patru ani care au trecut de la tragedia din Clubul Colectiv, în urma careia 64 de oameni au murit si alti doua sute au fost raniti, sunt marcati miercuri, 30 octombrie, în capitala printr-un mars…

- Presedintele Asociatiei Colectiv, Eugen Iancu, a declarat miercuri ca la conducerea institutiilor statului stau ‘aproape aceleasi personaje care au dovedit ca in cei 30 de ani de la comunism nu au schimbat absolut nimic’, iar Justitia nu se grabeste sa gaseasca vinovati in ceea ce priveste tragedia…

- La patru ani de la producerea tragediei din Clubul Colectiv, in Capitala va fi organizat un marș in memoria victimelor urmand sa se marcheze pentru prima data și “Ziua Pacientului cu Arsuri”, Tragedia de la Colectiv, inca anchetata de autoritați la 4 ani de la producerea ei, nu este uitata de romani.…

- Pe 30 octombrie se implinesc 4 ani de la producerea tragediei din clubul Colectiv. 65 de oameni si-au pierdut viata in urma incendiului izbucnit in fosta hala a fabricii Pionierul. Doua grupuri civice au anuntat ce se organizeata in Capitala in acest an, pe 30 octombrie. Desigur, in amintirea victimelor.