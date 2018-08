Marşul Centenarului a trecut graniţa în Republica Moldova "In urma protestului spontan din Vama Leușeni, 34 din cei 35 de cetațeni ai Romaniei care participa alaturi de basarabeni in Marșul Centenarului, au fost lasați sa treaca vama. Singurul reținut este George Simion, președintele Acțiunii 2012. Situația la vamile cu Republica Moldova este, insa, dificila, libera trecere avand doar cei care nu sunt suspectați ca vor participa la mitingul de sambata al unioniștilor. Sute de cetațeni ai Romaniei sunt intorși din drum, din motive inventate, de la interdicție in Republica Moldova pana la sistemul informatic care nu poate procesa cetațeni ai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

