Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in comuna ieșeana Miroslovești din Iași. Un barbat abia ieșit din inchisoare, dupa ce a ispașit o pedeapsa pentru omor, și-a ucis fratele pentru a se intoarce dupa gratii. Vasile Cojocariu fusese condamnat la inchisoare pentru ca a ucis un om din comuna. Dupa ce a fost eliberat din penitenciar,…

- Liderul AUR, George Simion, și-a anunțat astazi candidatura la alegerile prezidențiale din Romania. Este primul lider politic care iși face cunoscuta candidatura pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in aceasta toamna. In acest sens, sambata, la Arenele Romane din București, va avea loc…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare de fenomene extreme in Romania. Astfel, de la ora 17.00 intra in vigoare o alerta de ploi torentiale, grindina si vijelii in aproape toata tara, inclusiv București. Alerta expira maine dimineața. Astfel, in intervalul 13 iunie, ora 17.00…

- Președintele roman Klaus Iohannis se numara printre cei 17 șefi de stat care au semnat o Declarație comuna de susținere a unui acord de incetare a focului in conflictul dintre Israel și Hamas, conform Administrației Prezidențiale.

- Ziua Mondiala a Metrologiei este marcata in Romania printr-un eveniment dedicat sustenabilitații. Profesionaliștii din domeniu s-au reunit joi, la București in cadrul unei conferințe organizate de de Societatea Romana de masurare și Oranismul Național de Acreditare ( RENAR). Metrologia, Acreditarea…

- Elevii „furry” ia amploare in școlile din Romania. Fenomenul inspirat de pe retelele de socializare ii transforma pe copii in diverse animale. Se imbraca si se comporta ca niste pisici, caini, vulpi ori pasari si refuza sa mai comunice firesc la ore. In cautarea identitații unii elevii din Bucuresti…

- Liderii G7 au dat duminica o declarație comuna dupa o intrunire video in care au discutat despre atacul Iranului asupra Israelului. Intr-o declarație comuna data dupa atacul Iranului asupra Israelului, liderii G7 condamna acțiunea Teheranului. „Depunem eforturi pentru a evita o noua escaladare” „Noi,…

- Criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut pe strada de un barbat care a sunat imediat la poliție. El planuia sa fuga din Romania, de aceea se dusese la Oradea, ca sa incerce sa treaca ilegal frontiera.…