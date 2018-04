Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager al unei masini a sunat, sambata seara, la 112 si a reclamat ca un conducator auto l-ar fi amenintat cu un pistol, in urma unor sicanari in traficul din Capitala. La sectia de politie, a fost gasit un pistol de jucarie asupra barbatului.

- "Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General, Gabriela Firea, a convocat un comandament astazi la ora 15:00, la sediul PMB", potrivit unui anunț transmis de Primaria Capitalei. Ploaia inghetata, un fenomen mai putin obisnuit,…

- Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau…

- Polițiștii din București efectueaza, in Capitala și la Constanța, 12 percheziții la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 7.000.000 de lei, prin evaziune fiscala și spalarea banilor in domeniul consultantei si a lucrarilor de constructie.

- Accident cu doua mașini pe Calea Moșilor din Capitala! Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe una dintre cele mai circulate artere din București. Tramvaiele care circula in zona respectiva sunt blocate pe șine. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, evenimentul s-a produs in dreptul…

- Rodica Nassar, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a publicat pe contul sau de socializare mai multe fotografii prin care arata ca sediul Organizației PSD al Sectorului 2 din București a fost vandalizat de `huligani`.Vești extraordinare despre Simona Halep: Ce se intampla cu romanca incepand…

- Inca o seara cu proteste in București și in țara. Oamenii au ieșit din nou in Piața Victoriei din Capitala pentru a susține DNA și pe șefa Direcției, Laura Codruța Kovesi. Protestatarii sunt revoltați ca ministrul Justiției cere revocarea acesteia din funcție.

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie, politistii…