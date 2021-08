Stiri pe aceeasi tema

- Fostul judecator de la Curtea de Apel Chișinau Mihail Ciugureanu, invinuit de abuz in serviciu și pronunțarea cu buna-știința a unor incheieri ilegale, scapa basma curata. Se intimpla dupa ce la 11 iulie curent, un complet de judecatori de la Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a menținut hotarirea Curții…

- Socialistul Igor Dodon, a revenit din calatoria sa de lux la Chișinau noaptea trecuta. Acesta a fost foarte atent sa nu fie observat de catre jurnaliști, și a trecut cu familia prin sala delegațiilor oficiale, ca și la plecare. Zborul a ajuns puțin dupa miezul nopții la Chișinau, acesta…

- Un politist care ar fi cerut bani de la vanzatorii din Piata “Calea Basarabiei” a fost retinut de catre ofiterii SPIA. Omul legii este suspectat ca ar fi perceput taxe ilegale in valoare de 500 de lei. De asemenea, alte cinci persoane sunt investigate pe baza acestui caz. Banii erau adunati…

- Autorul proiectului FaraZAGRAN, Vova Karmanov, in noul sau videoclip, a distrus fara mila stereotipurile precum ca satele moldovenești este plictisitor, trist, nu exista de lucru și ca tineri și toata lumea au plecat din sate. Noul sau mini-film el l-a facut la sfirșitul unei zile petrecute intr-un…

- Deputatul PAS Oazu Nantoi se afla in stare grava in Bulgaria și urmeaza sa fie transportat maine cu un echipaj SMURD la Chișinau. Informația a fost confirmata pentru PUBLIKA. Deputatul in varsta de 72 de ani, ar fi suferit un accident in timpul saltului cu parașuta.

- Carnavalul din cartierul londonez Notting Hill, care celebreaza in mod traditional cultura caraibiana la sfarsitul lunii august, a fost anulat din nou, au anuntat vineri organizatorii, subliniind "incertitudinea" cu privire la pandemia de coronavirus si varianta delta a noului coronavirus, care a devenit…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) reușește, intr-un timp-record, sa consolideze forțele unioniste de la Chișinau. Dupa ce anterior, formațiunea Uniunea Salvați Basarabia (USB) a anunțat ca adera la proiectul AUR, iar Partidul Popular Romanesc (PPR) și-a unit forțele, prin transformare, cu Alianța…