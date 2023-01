Stiri pe aceeasi tema

- PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat in sferturile Cupei Greciei, dupa ce a invins-o pe Panathinaikos, scor 2-0. In sferturi, trupa lui Razvan Lucescu o va intalni pe Lamia. PAOK s-a calificat in sferturile Cupei Greciei Tabela de marcaj a fost deschisa de PAOK, in minutul 52, prin…

- Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1! Ablie Jallow a avut o reușita fabuloasa in Cupa Franței. In urma acestei victorii, Olympique Lyon s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei. Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1 Lyon s-a impus in fața celor de la Metz cu scorul de 2-1 și s-a calificat in 16-imile…

- Manchester City – Liverpool 3-2. Guardiola a castigat duelul cu Jurgen Klopp, iar Manchester City s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii. Erling Haaland a avut nevoie de numai9 minute sa inscrie. Liverpool a egalat prin reusita lui Carvalho. City a preluat conducerea dupa golul lui Mahrez,…

- Cristiano Ronaldo se afla la final de cariera? Aceasta este intrebarea pe care fanii starului portughez și-o pun in prezent. Atacantul de 37 de ani a ramas liber de contract dupa desparțirea cu scandal de Manchester United, iar multe voci se intreaba daca nu cumva lusitanul se gandește sa agațe ghetele…

- Selecționata Portugaliei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a surclasat echipa Elveției cu scorul de 6-1 (2-0), marți, 6 decembrie, seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in ultimul meci din optimile de finala. Ceea ce era considerat cel mai echilibrat…

- Cel mai puternic turneu organizat vreodata in judetul Alba, finala circuitului Grand Prix Romania 2022, organizata de Federatia Romana de Sah si Consiliul Judetean Alba la Hotelul Transilvania din Alba Iulia, a ajuns la faza sferturilor de finala. Dupa desfasurarea meciurilor din cele 4 grupe, dar si…

- Cei aproximativ 2.000 de suporteri ai formatiei Tottenham asteptati la Marsilia pentru meciul cu Olympique Marseille, de marti, de pe Velodrome din Liga Campionilor nu au voie sa patrunda in centrul orasului pana miercuri, la ora 2:00, potrivit unui ordin al Politiei, potrivit news.ro. Fii…