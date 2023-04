Marseille, puncte tari vs puncte slabe: pronostic X

Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla destul de frecvent, in fotbal (și nu numai), sa se intalneasca doua echipe aflate pe poziții apropiate, in derby-uri de clasament (cateodata, și de tradiție), dar una singura sa fie vazuta drept favorita certa. Uneori, aceste pronosticuri se adeveresc, alteori nu. Un astfel de derby, mai…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a adoptat planul de actiuni pentru anul 2023, supus consultarii publice in decembrie 2022. Principalele proiecte privesc revizuirea piețelor de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile, a pieței serviciilor de acces…

- Barcelona caștiga in fața lui Cadiz și se menține la 8 puncte in fața Realului, pe primul loc din La Liga. Tot duminica, PSG a obținut o victorie de senzație cu Lille, scor 4-3, in Ligue 1. In Premier League, Manchester United a facut show in meciul cu Leicester. „Diavolii” s-au impus cu 3-0 pe […]…

- Desfașurare a ostilitaților greu de anticipat in meciul contand pentru etapa a 22-a din Ligue 1 intre Olympique de Marseille și Nice, doua dintre echipele aflate in forma destul de buna in campionatul francez. Intr-o epoca in care fotbalul este deseori (mult prea) tacticizat, iar culoarele spre porțile…

- Marseille venea dupa o serie destul de lunga de victorii, insa meciul cu Monaco, echipa foarte valoroasa, care ”le sufla in ceafa” marseillezilor in clasament (locul 4 pentru monegasci, respectiv poziția a treia pentru echipa din Vechiul Port) se anunța a fi un adevarat test. Faptul ca in meciul contand…

- Laszlo Boloni (69 de ani), antrenor la Metz, in Ligue 2, a comentat transferul lui Alexi Pitu (20) la Bordeaux. Cumparat de Bordeaux de la Farul cu doua milioane de euro, Pitu il va avea ca rival in Ligue 2 pe Laszlo Boloni, cel care o pregatește pe FC Metz. Bordeaux și Metz sunt chiar rivale la promovare:…

- Desigur, daca ii ai in lot pe Messi, Neymar sau Mbappe, ”tragi” la victorie in fiecare meci, iar pe plan intern, adica in Ligue 1, aparent nu ai contracandidata. Fireste, cand investitiile sunt de ordinul sutelor de milioane de dolari, asta iti atrage pe de o parte porecle de genul ”QSG”, iar, pe de…