Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 19 mai 2018, Grupul de ințiativa civica ‘Impreuna pentru A8 ‘și Asociația ‘Moldova vrea autostrada’ organizeaza un marș motorizat spre București cu scopul de a atrage atenția asupra faptului ca Moldova nu se poate dezvolta fara infrastructura de tip autostrada. Vehiculele participante la marș…

- - Grupul de intiativa civica "Impreuna pentru A8" si Asociatia "Moldova vrea autostrada" organizeaza, sambata, un mars motorizat spre Bucuresti, la care sunt asteptate peste 1.000 de vehicule, cu scopul...

- Donatoarea este o femeie in varsta de 43 de ani, din Bacau, care a suferit un accident vascular hemoragic. "Dupa ce familia si-a dat acordul, medicii au prelevat ficatul si rinichii. Ficatul a fost transplantat unei paciente de la Spitalul Sf. Spiridon. Femeia in varsta de 48 de ani suferea…

- Asociatiile „Impreuna pentru A8“ si „Moldova vrea autostrada“ au anuntat un nou mars spre Capitala pentru sambata, 19 mai. In pregatirea evenimentului, miercuri, 9 mai, reprezentantii celor doua foruri vor face o companie de promovare in zona Garii din Iasi.

- Ieri si azi a fost la Iasi o vreme numai buna de distribuit flyere pentru promovarea marsului motorizat spre Bucuresti din 19 mai. Voluntarii din asociatiile „Moldova vrea Autostrada" si „Impreuna pentru A8" au fost in mai multe zone din oras. "In general am vazut interes si politete fata de actiunea…

- Joi, 19 aprilie, ora 17:00, in „Foaierul” Ateneului din Iasi (Str. Ion Creanga nr. 14), are loc o dezbatere pornind de la volumul Batalia lor. Femeile din Romania in Primul Razboi Mondial, de Alin Ciupala, aparut la Editura „Polirom” (si in editie digitala). Invitate, alaturi de autor: Catalina Mihalache…

- Senatorul PMP Traian Basescu a dorit sa afle numarul de contracte semnate pentru constructia de autostrazi din 2016 pana in prezent."Eu nu cer sa va dati demisia, imi voi face datoria sa votez pentru sustinerea motiunii, dar va dau un minut din cele trei ale mele sa imi raspundeti la o…

- Restrictia de tonaj pe DN 28A a fost ridicata, intre Targu Frumos si Pascani. Circulatia rutiera pe DN 28A intre localitatile Targu Frumos si Pascani, din judetul Iasi, a fost redeschisa duminica, 18 martie, incepand cu ora 08:00, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala…