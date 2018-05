Marş motorizat cu peste 1.000 de vehicule de la Iaşi către Bucureşti Grupul de intiativa civica "Impreuna pentru A8" si Asociatia "Moldova vrea autostrada" organizeaza, sambata, un mars motorizat spre Bucuresti, la care sunt asteptate peste 1.000 de vehicule, cu scopul de a atrage atentia asupra faptului ca Moldova nu se poate dezvolta fara autostrada.



"Vehiculele participante la mars se vor deplasa pe doua coloane incepand cu ora 7,00, din municipiul Iasi, vor tranzita judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Braila, Galati, Vrancea, Buzau, Ialomita, Ilfov si intentioneaza sa stationeze in Piata Victoriei din Bucuresti. Pe traseele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

