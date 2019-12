Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat duminica, la Ateneul Roman, ca vinovatii de la Revolutia din decembrie 1989 trebuie sa fie adusi in fata justitiei, si a facut un apel catre toti romanii "sa vorbeasca clar si raspicat despre Revolutia din decembrie 1989". Seful statului spune ca "cel…

- Orice brasovean este asteptat, daca vine imbracat in costum traditional si cu o candela Duminica, 22 decembrie 2019, de la ora 17:00, va avea loc Marșul colindatorilor 2019. Grupul de colindatori, care va vesti, ca in fiecare an, Nașterea Domnului, in costume populare și cu faclii…

- "Mi s-ar parea potrivita schimbarea presedintilor Parlamentului. Mi s-a parut oarecum ciudat ca sedinta solemna sa fie prezidata de un vechi si cunoscut nomenclaturist", a spus Iohannis, la o intalnire informala cu jurnalistii organizata la Palatul Cotroceni. Citeste si: Klaus Iohannis in…

- "M-am bucurat sa ma intalnesc astazi cu copiii de la Casa de tip familial 'Sfantul Stefan' din Bucuresti, un model de centru care contribuie la imbunatatirea conditiilor in care locuiesc si invata copiii din categoriile defavorizate", a scris Klaus Iohannis pe Facebook. Postarea este insotita…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele privind conferirea Medaliei Aniversare "Centenarul Marii Uniri" si a Medaliei Comemorative "Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului" pentru 65 de institutii, universitati, muzee, asociatii, unitati militare. Potrivit unui comunicat al…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in Japonia, se va intalni luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, cu prim-ministrul nipon Shinzo Abe. In cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa sambata la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL din regiunea Nord-Est, la reuniune fiind asteptati peste 1.500 de membri si simpatizanti liberali din Moldova.

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent la The Liederkranz of New York City, pentru lansarea cartii "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", a declarat ca, in ciuda faptului ca in ultima perioada romanii au invatat sa protesteze, guvernantii nu au invatat sa se poarte frumos. Vezi și: Scenariul…