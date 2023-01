Mars înlocuieşte cunoscutele ”spokescandies” M&Ms cu actriţa Maya Rudolph, după critici din partea dreptei conservatoare americane Purtatorii de cuvant actuali sunt o echipa de mascote M&Ms din desene animate, care au reprezentat marca in reclame si alte materiale de marketing din anii 1960. La inceputul anului trecut, marca de bomboane a actualizat desenele animate si marketingul sau, rebranduind fiecare mascota cu o noua poveste de fundal, imbracaminte si personalitate, pentru a fi mai incluzive. M&M verde, de exemplu, a atras anterior critici pentru ca a fost comercializata ca fiind prea sexy, asa ca compania a schimbat cizmele cu toc pana la genunchi cu adidasi si a pus mai mult accent pe valorile ei feministe. ”Orange”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de transport aerian „Go First” este vizata de o ancheta a autoritații indiene de reglementare in domeniul aviatiei.Trebuie sa prezinte un raport privind modul in care 55 de pasageri au fost uitati intr-un autobuz pe pista aeroportului din Bengalore in timp ce zborul lor a decolat spre New Delhi.Pasagerii…

- Twitter va anula interdicția impusa la finalul lui 2019 privind reclamele politice, a confirmat miercuri un director din cadrul companiei, pentru Reuters , intrucat platforma deținuta de Elon Musk incearca sa creasca veniturile. Compania a scris anunțat marți ca iși va relaxa politica privind publicitatea…

- Compania este acuzata, printre altele, ca a concediat in mod nedrept mai multe femei decat barbați, a concediat angajații care erau in concediu medical sau pentru creșterea copilului și au renunțat la promisiunile legate de salariile compensatorii, potrivit CNN . Acuzațiile fac parte dintr-o serie de…

- Compania aeriana spaniola Air Nostrum a anuntat miercuri ca a anulat aproape 80 de zboruri pana vineri, intre care 12 spre Franta, din cauza unei greve declansate la inceputul sarbatorilor de Craciun de catre un sindicat al pilotilor, relateaza AFP. Ca urmare a regulilor minime de serviciu impuse de…

- Un restaurant romanesc a luat atitudine! Nu va mai accepta plata cu cardul de la o banca austriaca, in urma votului Schengen. Și asta nu este tot! Reprezentanții restaurantului transmit ca vor retrage de la vanzare o cafea austriaca și o bautura energizanta. De altfel, aceștia vor primi o cafea gratuita…

- Tarile membre ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) au cerut din nou Rusiei sa se retraga de la centrala nucleara Zaporojie si sa puna capat actiunilor sale impotriva siturilor nucleare, relateaza DPA si AFP, citand surse diplomatice.Moscova trebuie sa-si retraga imediat personalul…

- Intr-un e-mail adresat personalului, proprietarul companiei a spus ca angatii vor fi asteptati la birou cel putin 40 de ore pe saptamana, potrivit Bloomberg. Musk a adaugat ca ”nu exista nicio modalitate de a indulci mesajul” ca incetinirea economiei globale va afecta veniturile din publicitate ale…