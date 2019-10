Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s-au adunat, miercuri seara, in Parcul Unirii pentru a participa la un mars dedicat comemorarii tragediei de la Colectiv de acum patru ani. Participantii au pornit pe traseul: Piata Unirii - Splaiul Unirii - Strada Bucur - Parcul Bucur, in aceasta zona urmand sa…

- Invitatia de participare la comemorarea victimelor incendiului a fost lansata pe Facebook, iar in jur de 50 de persoane, inclusiv parinti cu copii, au participat. Aradenii s-au adunat in Parcul 'Mihai Eminescu', din centrul orasului si au aprins lumanari la Crucea Martirilor Unirii, un monument din…

- Astazi se implinesc 4 ani de la tragedia care a indoliat o tara, Colectiv. In acea seara fatidica, 64 de tineri au murit in incendiul care a cuprins clubul Colectiv, din Bucuresti. Oamenii ies astazi in strada pentru a transmite ca nu uita ceea ce s-a intamplat in noaptea de 30 octombrie 2015.Intalnirea…

- Cristian Tudor Popescu a comentat in termeni duri comportamentul lui Raed Arafat, Gabriel Oprea și Cristian Popescu Piedone in seara tragediei de la Colectiv, dupa apariția in presa a filmarilor de la fața locului pe care autoritațile le-au ținut la sertar, potrivit Digi24:Uitați-va acolo ce…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca isi va prezenta dupa comemorarea victimelor de la Colectiv si dupa alegerile prezidentiale punctul de vedere cu privire la inregistrarea video aparuta in presa si a mentionat ca are "raspunsuri concrete la toate intrebarile…

- Liderul PMP Eugen Tomac a afirmat, joi, ca Raed Arafat ar trebui sa demisioneze din funcția de șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, dupa apariția noilor imagini privind intervenția echipajelor ISU la clubul Colectiv, de acum patru ani, anunța MEDIAFAX.Citește și: Pensiile și…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența este așteptat astazi in fața procurorilor de la Parchetul General, la aproape patru ani de la incendiul din clubul Colectiv, in urma caruia au murit 65 de oameni, dintre care unul și-a curmat zilele.

- Pe 30 octombrie, la 4 ani de la producerea tragediei din clubul Colectiv, in urma careia 65 de oameni au murit, va fi organizat, in București, un marș in memoria victimelor incendiului. Organizatorii acestei acțiuni sunt grupurile civice "Rezistența" și "Corupția ucide", care au creat o pagina de Facebook…