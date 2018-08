Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a acuzat din nou luni pe omologul sau columbian, Juan Manuel Santos, ca este implicat in "atentatul" cu drone care l-a vizat sambata in timpul unei ceremonii militare la Caracas, relateaza marti AFP preluata de Agerpres. Fortele de securitate "au retinut…

- Tentativa de asasinat televizata in direct in Venezuela. Drone incarcate cu explozibil au fost detonate la doar cativa metri de locul unde presedintele Nicolas Maduro sustinea un discurs. Liderul de la Caracas si prima doamna, desi speriati de explozie, au scapat nevatamati.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a scapat sambata nevatamat dintr-un atentat de la Caracas in care au fost folosite mai multe drone incarcate cu explozibili, a anuntat ministrul informatiei, citat de agentiile internationale de presa, scrie agerpres.ro. Sapte militari au fost raniti…

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat marti expulzarea insarcinatului american cu afaceri la Caracas, cel mai inalt reprezentant diplomatic al SUA, dupa impunerea de noi sanctiuni economice de catre Washington in urma realegerii sale controversate de duminica, relateaza AFP. "L-am declarat…

- Venezuelenii, afectati de o profunda criza economica, sunt chemati la vot, duminica, pentru a-si alege presedintele. Actualul presedinte, Nicolas Maduro, isi doreste un nou mandat, dupa un scrutin in care nu are un contracandidat de greutate, alegeri boicotate de opozitie si nerecunoscute de o mare…