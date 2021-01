Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat, sambata, 30 ianuarie, ca numarul persoanelor care au murit in urma incendiului de vineri dimineața, de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș” , a urcat la șase. Inițial, reprezentanții instituției conduse de Vlad Voiculescu au spus ca ultima…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu a anunțat patru „masuri urgente” care vor fi luate in urma incendiului care a avut loc vineri dimineața la Institutul „Matei Balș” din București. „Sistemul sanitar are pacate vechi, de 30 de ani. Mai ieri am avut infecții nosocomiale, azi vorbim despre incendii și…

- Ziarul Unirea VIDEO| Protestatari simpatizanți AUR marșaluiesc de la Ministerul Sanatații la Spitalul Matei Balș: „Asasinii! Demisia!” In seara zilei de 30 ianuarie, simpatizanții partidului AUR marșaluiesc de la Ministerul Sanatații la Institutul Matei Balș, cu pancarte, steaguri, fluiere sau vuvuzele,…

- Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor organizeaza, sambata, un protest la sediul Ministerului Sanatatii, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals". La eveniment participa zeci de persoane, avand steaguri si vuvuzele, fiind scandate lozinci precum "Demisia!", "Jos Guvernul!", "Rusine sa va…

- Vlad Voiculescu spune ca la Institutul ”Matei Balș” nu era problema cu agentul termic și ca pacienții nu aveau de ce sa vina cu surse de incalzire de acasa. Voiculescu contrazice, astfel, chiar declarațiile unor rude ale unor pacienți de la Institut, dar chiar și pe propria concubina, care a precizat…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, la Romania TV, ca, deocamdata, redeschiderea școlilor ramane in picioare, chiar daca in București a fost descoperit un focar cu noua tulpina de COVID-19. "Interesul major pentru deschiderea școlilor se pastreaza, sub rezerva unei analize care…