Marș auto-moto pentru susținerea finanțării autostrăzilor A7 și A8. Zeci de mașini s-au aliat manifestului Ieri a fost semnat contractul pentru SF + Proiectare pe tronsonul Tg.Neamt – Iași – Ungheni, dupa un an de zile de proceduri! In acest moment avem in derulare pe Autostrada Unirii – A8 doua contracte: – SF pe tronsonul Tg. Mureș – Tg Neamț cu finalizare in Iulie 2021 și care in acest moment este intr-o situație incerta. – SF + PROIECT pe tronsonul Tg.Neamt – Iași – Ungheni cu finalizare in 25 luni. Aici se așteapta ordinul de incepere a lucrarilor. Situația data nu este totuși una confortabila și clara. De aceea asociațiile IPtA8 și MDM au decis sa organizeze acest marș in ziua de 10 Aprilie.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

