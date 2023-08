In jur de 300 de mașini au pornit miercuri seara, 23 august, in marș pe strazile din Botoșani, in semn de protest fața de cazul Alexandrei, tanara de 25 de ani care a murit la maternitate, așteptand intervenția medicilor, potrivit site-ului local Monitorul de Botoșani.Este pentru a cincea zi consecutiv cand oamenii din Botoșani protesteaza in semn de nemultumire fata de cadrele medicale de la maternitatea din Botosani.Spre deosebire de celelalte seri, oamenii au organizat un marș auto, la care participat aproape 300 de masini, care au avut lipite pe ele fotografii cu Alexandra.Coloana de masini…