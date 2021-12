Stiri pe aceeasi tema

- Partidul AUR a organizat, miercuri, „Marșul Unirii”, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale. Un alt grup, numit „Diaspora Europeana”, a participat, de asemenea, la marș, mergand inaintea AUR. Liderul George Simion a spus ca peste 3000 de romani au participat in total.

- Mai mulți protestatari s-au strans, joi dupa-amiaza, in timpul votului pentru investirea Guvernului Nicolae Ciuca. Evenimentul a fost organizat, printre alții, de Marian Raduna, de la organizația civica #Rezist. Aceștia au afișat mesajul ”Tot voi?” facand referire la noul Executiv care va fi format…

- Senatorul PSD Neamt Razvan Cuc acuza conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Neamt ca a conditionat prezenta la un concurs pentru angajarea personalului medical la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt de vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 sau dovada trecerii prin boala, fara a permite accesul…