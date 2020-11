Stiri pe aceeasi tema

- Circa 50 de persoane participa, luni seara, la un mars al tacerii prin centrul municipiului Piatra-Neamt, ca urmare a tragediei produse, sambata seara, la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta, unde 10 pacienti cu COVID-19 au decedat intr-un incendiu. Oamenii au candele in maini…

- Secția ATI, care a ars la Spitalul din Piatra Neamț, a fost mutata de la etajul 3 la etajul 2, fara sa existe nici macar notificare la DSP, a declarat, duminica, prefectul județului Neamț, George Lazar. „Secția care a ars a fost mutata de la etajul 3 la etajul 2, fara sa existe nici macar notificare…

- Aproximativ 30 de persoane s-au adunat duminica in fața Teatrului Tineretului din Piatra Neamț pentru a cere pedepsirea celor vinovați de tragedia de la ATI. Ei au solicitat demisia autoritaților vinovate și au avut afișe cu mesajul Corupția ucide. Protestul spontan are loc in fața Teatrului Tineretului…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat in fata Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, pentru a protesta in urma incendiului care a luat viata celor 10 pacienti cu COVID-19 internati in sectia ATI. Oamenii au scandat in fata spitalului "Jos criminalii!", "Demisia!". "Unde este Ionel Arsene", a intrebat…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, spune intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca incendiul ar fi pornit de la instalațiile de oxigen din secția de ATI. „Nu știm care este cauza, dar o cauza probabil este legata de instalațiile de oxigen. De starea instalației și de operarea ei […]. Chiar…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, șapte persoane au decedat, una prezinta semne vitale slabe iar medicul de garda prezinta arsuri de gradul II și III pe 80%…

- Șapte persoane și-au pierdut viața sambata seara și una se afla in stare critica in urma izbucnirii unui incendiu la Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț, a anunțat purtatoarea de cuvant a ISU Neamț, Irina Popa.