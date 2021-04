Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe locuri libere sunt, in prezent, la Pfizer, acolo unde exista o disponibilitate de peste 156.000 locuri și doar 78.000 de oameni inscriși pe lista de așteptare. La AstraZeneca -cel mai controversat vaccin de pe piața - sunt peste 64.000 locuri libere și doar 1472 de programari in platforma.…

- Mai bine de 900 de locuri sunt disponibile in primul centru de vaccinare anti-COVID-19 care functioneaza, incepand de ieri, 20 aprilie 2021, in mediul rural in judetul Alba, respectiv in comuna Ighiu, unde numarul celor care s-au prezentat in prima zi pentru a se imuniza cu serul Moderna a fost foarte…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca in Romania imunizarea populației a ajuns la 15% și a anunțat ca la alocarea centrelor de vaccinare se va ține cont de acum inainte și de criteriul adresabilitații, relateaza Mediafax si Hotnews. „Suntem pe la 15% in acest moment (cu…

- Vineri, prefectul PNL-ist Gheorghița Berbece a binevoit sa faca o prima conferința de presa la mai bine de un an de cand a inceput nebunia Covid 19 in Vrancea, pentru a explica ce mult bine a facut in județ și cum s-a preocupat, impreuna cu Direcția de Sanatate Publica (DSP), pentru ca totul sa decurga…

- Peste 17.600 dintre acestea au primit si doza de rapel. Au fost raportate 90 de cazuri de efecte adverse, insa niciunul sever, sustin autoritatile sanitare. Potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite centrelor de vaccinare din județ aproape 44 de mii…

- "Astazi, 02.03.2021, in jurul orei 12.00, seful centrului de vaccinare din Ineu a informat CJCCI Arad ca ieri seara nu a mai gasit 3 flacoane (18 doze). Exista suspiciunea ca din greseala le-a aruncat la gunoi cu ambalajul din carton", au transmis auoritatile din Arad, precizand ca este vorba despre…

- Trei flacoane de vaccin Pfizer, respectiv 18 doze, au fost aruncate la gunoi din greșeala. Totul s-a intamplat la un centru de vaccinare din Arad. Potrivit ISU Arad, marți, in jurul orei 12.00, șeful centrului de vaccinare din Ineu a informat CJCCI Arad ca luni seara nu a mai gasit trei flacoane, respectiv…

