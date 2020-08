Stiri pe aceeasi tema

- Tesla, Zoe, Ford, Suzuki, Nissan, Opel sunt cateva dintre marcile de masini electrice si hibrid care vor participa sambata, 29 august, la a 3-a editie a "Marsului masinilor eco", potrivit Agerpres.Evenimentul va incepe in parcarea Bibliotecii Nationale si este adaptat la masurile de protectie…

- ​Automobile electrice și hibride Tesla, BMW, Renault, Volkswagen, Ford, Suzuki, Nissan și Opel participa Sâmbata, 29 August 2020, la a treia ediție a „marșului mașinilor eco”. Evenimentul va avea loc în parcarea Bibliotecii Naționale, de la ora 10:00, pâna la ora 13:00.…

- Romanii cumpara tot mai multe mașini ”verzi”. Vanzarile de autoturisme ecologice in Romania au crescut cu aproape 3,6%, in primele șapte luni. Marcile preferate Romanii au cumparat 3.772 de autoturisme ecologice, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 3,57% fata de aceeasi perioada…

- Miercuri, 5 august, a inceput cea de-a 15-a ediție a Festivalului de Teatru Tanar IDEO IDEIS, in Campina și inca 8 orașe din țara – Alexandria, București, Buzau, Baia Mare, Botoșani, Roman, Sibiu și Timișoara. Este pentru prima data cand acest festival de arta și teatru ajunge la Campina.

- Constructorul japonez de automobile, Nissan, a lansat o mașina revoluționara, cu care vrea sa intre in competiție cu vehiculele electrice ale firmei americane Tesla. "Arriya", așa cum a fost botezat modelul, este considerat un nou capitol in istoria companiei.

- Elon Musk, directorul general al producatorului de automobile electrice Tesla, a devenit al saptelea cel mai bogat om din lume, cu o avere mai mare decat a lui Warren Buffett, potrivit indicelui Bloomberg al miliardarilor, transmite Reuters, potrivit news.ro.Averea lui Musk a crescut vineri…

- LOTERIA ROMANA LANSEAZA NOI EDI?II ALE INDRAGITELOR LOZURI 'LOZUL VACANTEI' SI 'LOZUL MIRILOR' LOZUL VACANTEI - editia a VI-a Peste 600.000 de castiguri in valoare totala de peste 3,7 milioane lei Jucatorii care aleg sa-si incerce norocul cu acest loz au sansa sa castige unul din cele DOUA‚ AUTOTURISME…

- Compania spațiala SpaceX, deținuta de catre omul de afaceri Elon Musk, a trimis sambata in spațiu o serie de 58 de sateliți StarLink de la Cape Canaveral, in Florida. Lansarea a avut loc inainte de rasarit, iar vaporii lasați de racheta Falcon 9 au creat un nor multicolor in lumina dimineții, potrivit…