- "Acordul cu Italia asupra repatrierii refugiatilor a fost perfectat", a anuntat, pe neasteptate, ministrul german de Interne, Horst Seehofer (CSU), in timpul interventiei sale in Bundestag, la Berlin. "Lipsesc doar cele doua semnaturi, cea a colegului meu Matteo Salvini si a mea. Acest lucru va mai…

- Comentand cazul navei Diciotti, ministrul de interne Matteo Salvini a propus o solutie pentru gestionarea fluxului de refugiati care sosesc in Italia. "Obiectivul meu este 'No way-ul' australian. Planul "no way," este impartit pe prioritati si prevede: o desfasurare masiva de unitati navale pentru a…

- Dupa inchiderea porturilor si reducerea numarului debarcarilor in Italia, Matteo Salvini taie si fondurile destinate gazduirii migrantilor, astfel, in viitor, centrul de primire Cara di Mineo din provincia Catania va gazdui doar 2400 de migranti, fata de cei 3000 actuali. In afara de asta, suma alocata…

- Luni, autoritatile tunisiene au blocat noua teroristi islamici in timp ce se urcau pe o barca cu directia Italia. In cazul in care ar fi reusit in scopul lor, foarte probabil ar fi debarcat in Italia dupa ce ar fi fost salvati eventual de o ambarcatiune in Marea Mediterana, potrivit Rador, care citeaza…

- Chiar daca este vorba de un prim proiect al planului, e un semn ca ceva-ceva incepe sa se miste. UE, ca urmare a reuniunii Consiliului European privind migrația despre care s-a vorbit atat de mult, incearca sa puna in aplicare concluziile summit-ului in timpul caruia Italia a pledat pentru o cooperare…

- Matteo Salvini a fost clar: "Cand nava Diciotti a Pazei de Coasta va ajunge in Italia, cine va debarca o va face pentru a merge la inchisoare". In vizorul guvernului, cu Toninelli in frunte, sunt doi migranti "scandalagii" care au starnit revolta pe nava Vos Thalassa, facand-o sa schimbe ruta. Salvini…

- Comisarul UE pentru justiție, Vera Jourova, a asemanat propunerea lui Matteo Salvini de a organiza un recensamant al romilor din Italia, cu Conferința de la Wannsee din 1942, in timpul careia naziștii au planificat Holocaustul.Vorbind in fața Parlamentului European reunit la Bruxelles, exponentul ceh…

- Foarte ciudata aceasta sarbatoare de la Pontida a miscarii de extrema dreapta din Italia, unde Liga Nordului pare pregatita de lupta, fiind favorizata de faptul ca nimeni nu pare sa aiba multa incredere in guvernul Conte. Matteo Salvini vorbește ca și cum ar fi inca in timpul alegerilor, parand sa uite…