Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat, miercuri, in discursul sau privind starea Uniunii, o serie de masuri concrete privind garantarea faptului ca alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European vor fi organizate in mod liber, corect si

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat miercuri anuntul facut de conationalul sau Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, ca va candida la presedintia Comisiei Europene dupa alegerile legislative europene de anul viitor, relateaza Reuters. "Acum…

- Prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Soeder, si-a declarat luni sustinerea fata de candidatura aliatului sau Manfred Weber, un conservator bavarez, pentru a conduce lista Partidului Popular European (PPE) la alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, transmite Reuters. Daca si alte partide…

- "Cea mai mare prioritate pentru (cancelarul Angela) Merkel nu mai este BCE, ci Comisia", a afirmat pentru cotidian o sursa apropiata guvernului, sub acoperirea anonimatului.Potrivit jurnalului in general bine informat in aceste probleme, cancelarul federal considera ca presedintia BCE este…

- "Cea mai mare prioritate pentru (cancelarul Angela) Merkel nu mai este BCE, ci Comisia", a afirmat pentru cotidian o sursa apropiata guvernului, sub acoperirea anonimatului, transmite AFP. Potrivit jurnalului in general bine informat in aceste probleme, cancelarul federal considera ca presedintia…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a spus ca in cursul vizitei pe care a efectuat-o la Bruxelles a evidentiat dorinta Romaniei de a avea un mandat de succes la presedintia Consiliului UE. La inceputul sedintei de Guvern de joi, premierul a prezentat rezultatele vizitei de lucru pe care a efectuat-o in perioada…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a evocat la Bruxelles liniile de abordare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, subliniind ca tara noastra isi propune sa devina un factor de coeziune la nivelul UE, informeaza MAE, citat de Agerpres. Negrescu s-a…