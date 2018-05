Maroon 5 lanseaza videoclipul single-ului “Girls Like You”, feat. Cardi B

Stiri pe aceeasi tema

- Fetele din trupa Selfie lanseaza single-ul “Feelings”, piesa unui inceput de vara promitator, plin de energie si culoare. Cele trei tinere talentate isi propun sa dea tonul petrecerilor de vara cu noul lor single care te provoaca la dans si distractie. Piesa cu versuri in limba engleza vine si cu acorduri…

- Asa cum ne-a promis la sfarsitul anului 2017, cand a debutat cu piesa „Singuri”, Denisa Moga revine cu single-ul „Toxic”, ce aduce si o colaborare cu Mircea Eremia. „Am pus foarte mult suflet in aceasta piesa, este vorba despre o poveste de dragoste adolescentina in care ea il iubeste pe el, dar el…

- Dupa ce a colaborat cu Loredana pentru „Monalisa” si cu Lora pentru „I know”, Jay Ko lanseaza un featuring cu Delyno: „Hey”, un single deep house, perfect pentru vara ce urmeaza. „Ma bucur foarte mult ca lansez piesa asta! «Hey» este o piesa de stare, cu un vibe pozitiv si sunt nerabdator sa vad care…

- Dupa ce a lansat hituri precum “Cine esti?” si “Stele”, 3 Sud Est lanseaza “Dansam in ploaie”, single ales de catre fanii trupei pe platforma catmusic.ME. Piesa a fost compusa de catre Laurentiu Duta, Daris Mangal, Mihai Budeanu si Sergiu Buta, iar videoclipul a fost regizat de catre Liviu Vicol, un…

- Va prezentam o noua super piesa, o noua poveste de dragoste, cu un ritm senzual și amețitor, perfect pentru sezonul estival. Pentru cei care nu il cunosc pe Alex, acesta a devenit cunoscut odata cu participarea la show-ul TV, X Factor Italia. Astazi revine in atenția publicului cu un nou proiect muzical,…

- ARIANA GRANDE a revenit cu single-ul “No Tears Left To Cry”, extras de pe urmatorul album. Piesa este compusa de Ariana, Max Martin, ILYA si Savan Kotecha si a fost produsa de Max Martin si ILYA, iar videoclipul este regizat de catre Dave Meyers. In doar cateva ore de cand a fost lansat, clipul a adunat…

- Intr-o zi de vineri cu foarte multa primavara, Jurjak lanseaza un single care ne trezeste toate simturile si vine ca „Vantul”. Jurjak a pastrat traditia si a lansat in avanpremiera piesa „Vantul” in cadrul unui concert pe care l-a sustinut saptamana asta in club Expirat din capitala. Lumea lui Jurjak…

- Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. “Intr-o lume perfecta, femeile au senzația ca trebuie sa se incadreze…