Maroon 5 a lansat single-ul Middle Ground

- ClockClock a lansat single-ul “Over”, o melodie pop hipnotica, cu un echilibru aproape perfect intre zeitgeist și inovație. In „Over”, ClockClock transmite o onestitate emoționala care este caracteristica muzicii trupei. Piesa nou-nouța este un cantec de dragoste și urmeaza dupa primul EP al trupei,…

- Motive de bucurie, pentru admiratorii trupei iarba Fiarelor. Formația a lansat zilele trecute primul single de pe al doilea material discografic de studio. Piesa se intituleaza et Cetera și este disponibila online pe platformele de streaming ale trupei. „ iarba Fiarelor sloboade sezonul II care incepe…

- Jurjak lanseaza primul single de pe urmatorul album – “Vorbe din popor”, o piesa care ne indeamna sa ne intoarcem la radacinile neamului nostru. Jurjak incepe prin aceasta piesa promovarea celui de-al patrulea material discografic, “Casa din padure”, care urmeaza dupa materialul “Hotii de vise”. “Hotii…

- Christine and The Queens a lansat single-ul “To Be Honest” și anunța noul album. Noul proiect va fi lansat pe 9 iunie prin Why Music in 3xLP, CD și formate digitale. Primul single al discului a fost lansat de Clara Amfo la BBC Radio 1 ca cea mai tare inregistrare din lume și este disponibil pentru streaming…

- Nicki Minaj a revenit cu un single-freestyle – “Red Ruby Da Sleeze”. Artista a avut un an incredibil, care a inclus si un nou record pe care l-a doborat, devenind rapperita cu cea mai lunga perioada de timp in topul Billboard Hot 100 si a depasit-o pe Missy Elliott. Timp de aproximativ trei minute și…

- CHVRCHES a lansat single-ul “Over”. Prima lor muzica noua vine in timp ce trupa iși ia ramas bun de la aclamata epoca Screen Violence, dupa o serie triumfala de spectacole in Australia și Asia și anunța o noua faza pentru trio-ul din Glasgow. „Over” ii vede in echipa cu producatorul-compozitor Oscar…

- NF a lansat “Hope”. Single-ul principal de pe cel de-al cincilea album al sau, numit și HOPE il gasește pe hitmakerul premiat cu multiple discuri de platina in forma sa cea mai bruta și nefiltrata, in timp ce iși evalueaza calatoria muzicala de pana acum și privește spre viitor. Piesa este insoțita…

- Niall Horan a lansat single-ul “Heaven”. “The Show”, al treilea album solo si primul de dupa “Heartbreak Weather” din 2020, va fi lansat pe 9 iunie. Odata cu precomanda albumului, Horan a distribuit single-ul principal, „Heaven”. Piesa emoționanta și sclipitoare a fost scrisa de Niall impreuna cu John…