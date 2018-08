Marocul va reintroduce serviciul militar obligatoriu Guvernul marocan a decis luni reintroducerea serviciului militar obligatoriu de un an pentru toti tinerii cu varsta cuprinsa intre 19 si 25 de ani, a anuntat un comunicat difuzat de palatul regal si citat de AFP. Revenirea la incorporarea obligatorie, la 12 ani dupa ce se renuntase la aceasta, vizeaza in special sa amelioreze "integrarea in viata profesionala si sociala" a tinerilor. Masura a fost anuntata in acelasi timp cu o reforma a educatiei care prevede scolarizarea copiilor incepand de la 4 ani si trecerea la invatamantul obligatoriu pana la 16 ani (in loc de 15, in prezent). "Nu trebuie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

