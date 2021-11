Marocul va investi aproape un miliard de dolari în modernizarea căilor ferate ​Marocul a investit peste 5 miliarde dolari în infrastructura feroviara în ultimul deceniu și a aprobat alocarea a 850 milioane dolari în urmatorii trei ani. Marocul a devenit în 2018 prima țara africana ce a lansat trenuri de mare viteza, oficialii spunând ca au reușit sa construiasca liniile la un cost/km extrem de redus.



Între 2010 și 2020 statul nord-african a investit 5,5 miliarde dolari în modernizarea infrastructurii feroviare, iar în 2002 și 2024 a alocat alte 850 milioane dolari, o medie de aproape 300 milioane pe an.



