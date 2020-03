Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii cehi ar trebui sa evite toate calatoriile in Italia si cei care se intorc din tara europeana cel mai puternic lovita de epidemia de coronavirus ar trebui sa ramana acasa pentru doua saptamani, a declarat prim-ministrul Andrej Babis vineri pe Twitter, citat de Reuters. Republica…

- Ministrul elvetian al Sanatatii, Alain Berset, a declarat ca elvetienii ar trebui sa renunte la obiceiul de a se saruta pe obraz atunci cand se intalnesc, pentru evitarea riscurilor cu privire la coronavirus potrivit news.ro.In Elvetia si in Franta, este ceva obisnuit ca oamenii sa se sarute…

- Vineri autoritatile franceze au raportat inca 19 cazuri de coronavirus. Bilantul a ajuns la 57 de cazuri. Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, le recomanda cetatenilor sa nu mai dea mana unii cu altii. In acest mod se poate preveni raspandirea epidemiei.

- Epidemia de coronavirus 'este la portile noastre', a declarat marti ministrul francez al sanatatii Olivier Veran la postul de radio RTL, potrivit France Presse. 'Avem o multime de alerte. E complet normal, caci epidemia este la portile noastre. Noi ne pregatim, pregatim toate…

- Franta pregateste "pentru mijlocul saptamanii" o evacuare aeriana a cetatenilor sai din Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus in China, a anuntat luni ministrul francez al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. "Impreuna cu ministerele de Interne, al Sanatatii si Apararii, vom pune…

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…

