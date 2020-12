Stiri pe aceeasi tema

- Președintele in exercițiu Donald Trump a participat marți la ceremonia anuala de gratiere a unui curcan cu ocazia celebrarii Zilei Recunostintei (Thanksgiving), informeaza dpa, citata de Agerpres.Dintre cei doi curcani care se plimbau prin gradina de trandafiri a Casei Albe, Corn (Porumb) si Cob (Cocean),…

- Israelul și Sudanul își vor normaliza relațiile diplomatice sub egida lui Donald Trump, a anunțat vineri un purtator de cuvânt al Casei Albe, citat de AFP."Președintele a anunțat ca Sudan și Israel au convenit sa-și normalizeze relațiile, o noua etapa majora spre pace în…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca faptul ca a contractat coronavirusul a fost o „binecuvântare de la Dumnezeu”, care l-a expus la tratamente experimentale pe care a promis ca le face gratuite pentru toti concetatenii sai, transmit Reuters și New York Times, potrivit Agerpres.Donald…

- Doua rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre Israel in cursul ceremoniei de la Washington, cand Israel semna acorduri de pace istorice cu EAU si Bahrain.Tirurile cu rachete din Fasia Gaza s-au soldat cu cel putin doi raniti in Israel. Rachetele au fost trase exact in momentul in care, la Casa Alba,…

- Israelul semneaza marti, la Casa Alba, acorduri istorice cu Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrain care perturba echilibrele in Orientul Mijlociu, lucru pe care conteaza Donald Trump pentru a se prezenta drept un ”facator de pace” cu sapte saptamani inaintea alegerilor prezidentiale americane, relateaza…

- Israel, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrein au semnat marti acorduri de normalizare a relatiilor, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe peluza Casei Albe, in prezenta presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, Reuters si dpa. Premierul israelian a semnat la Casa Alba acorduri bilaterale…