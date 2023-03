Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din capitala Kiev a anuntat luni suspendarea din functie, pentru inca doua luni, a presedintelui Federatiei ucrainene de fotbal (UAF), Andrii Pavelko, acuzat intr-un dosar de coruptie legat de constructia unei fabrici de gazon artificial, informeaza EFE.Actiunea justitiei ucrainene impotriva…

- Zeci de soldati ucraineni au incheiat luni in Spania un program de instruire cu o durata de patru saptamani pentru folosirea tancurilor germane Leopard 2A4. Un grup de 40 de tanchisti si 15 mecanici au desfasurat programul de instruire la o baza militara din apropierea orasului Zaragoza. „A fost un…

- Marocul ar urma sa candideze, alaturi de Spania și Portugalia, pentru organizarea Campionatului Mondial din 2030. Inițial, Ucraina fusese cea de-a treia țara care iși manifestase interesul de a fi țara gazda alaturi de cele doua națiuni iberice, insa situația țarii vecine, aflata in razboi, este, cel…

- Naționala de fotbal pe plaja a Moldovei incepe pregatirile pentru preliminariile Campionatului Mondial 2023 din Spania. Selecționata pregatita de Ruslan Pernai va efectua, in zilele de 30 și 31 ianuarie, un cantonament de pregatire la Arena din parcul La Izvor al capitalei, urmind ca apoi sa se deplaseze…

- Producatorul de panificație Vel Pitar, cel mai mare producator de paine din Romania, controlat de fondul de investiții Broadhurst Investments, a fost vandut grupului mexican Bimbo, unul dintre cele mai mari din lume pe aceasta nișa, informeaza Profit.ro citand surse apropiate tranzacției. Potrivit…

- Liderul clasamentului mondial al tenisului feminin, poloneza Iga Swiatek, s-a clasat pe primul loc in ierarhia celor mai buni sportivi europeni din 2022, in ancheta realizata de agentia poloneza de stiri PAP prin voturile celorlalte agentii de stiri de pe continent si in care inotatorul roman David…

- O solicitare a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a tramsnite un mesaj de pace inainte de startul finalei Cupei Mondiale de fotbal din Qatar ar fi fost respinsa de FIFA, potrivit unei surse citate de CNN. Sursa respectiva a precizat ca Zelenski ar vrea sa apara prin legatura video cu stadionul…

- Franța mai are un singur hop pana la marea finala cu Argentina de la CM 2022: meciul eliminatoriu cu Marocul. Africanii sunt marea surpriza a turneului final din Qatar: au lasat deja in afara competiției nume importante precum Belgia (in grupe), Spania (optimi) și Portugalia (sferturi).