Maroc: Rabatul a suspendat contactele cu ambasada Germaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus sancțiuni navei rusești de instalare a țevilor "Fortuna", care este implicata in construcția gazoductului "Nord Stream – 2". De asemenea, potrivit presei germane, ambasada americana de la Berlin a notificat guvernul Republicii Federale Germania despre planurile de a introduce…

- O mutatie a noului coronavirus a fost descoperita la 35 de pacienti infectati recent, intr-un spital din Garmisch-Partenkirchen, in sudul Germaniei - diferita de varianta descoperita in Marea Britanie, insa medicii nu stiu deocamdata daca este puternic contagioasa, relateaza Deutsche Welle (DW).

- Germania este ultima țara care a descoperit o noua mutație a coronavirusului, o noua varianta fiind identificata in randul unui grup de pacienți spitalizați in Bavaria, anunța CNBC. Presa locala a raportat pentru prima data luni ca o varianta necunoscuta a coronavirusului a fost descoperita la 35 de…

- Momentul in care doi tineri din China au fost luați ostatici de mai mulți indivizi a fost surprins de camerele de supraveghere ale hotelului din Cambodgia in care aceștia se aflau. Cei doi au fost gasiți morți a doua zi de o angajata a hotelului scrie Daily Star. Cetațeanul chinez Xiao Bo și prietena…

- BUCUREȘTI, 13 ian - SputniK. Alexei Navalnii a anunțat ca se va intoarce in Rusia pe 17 ianuarie. "Am cumparat bilete acasa. Așadar, duminica, 17 ianuarie, ma voi intoarce la Moscova cu cursa ”VICTORIEI", a spus Navalnii intr-un mesaj video pe contul sau de Instagram. © Sputnik / Евгений БиятовȘeful…

- Deși in prezent nu exista dovezi medicale sau științifice care sa sugereze ca moartea doctorului Michael a fost declanșata de vaccin, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor efectueaza o investigație de rutina a incidentului, relateaza presa americana. Autoritațile sanitare investigheaza cazul…

- Fostul jurnalist Catalin Creanga s-a stins din viața, in aceasta dimineața, rapus de pancreatita. Catalin Creanga a murit pe patul spitalului, la varsta de 50 de ani. Citește și: Intorsatura de situație in cazul farmacistului care a distrus dozele de vaccin anti-COVID-19. Autoritațile au declarat…

- Statele Unite s-au apropiat miercuri de pragul de 4.000 de decese legate de Covid-19 in 24 de ore, un nefast record la final de an, in timp ce lumea intreaga așteapta noul an cu o speranța: ca vaccinurile sa permita eradicarea Covid-19, transmite AFP.Cea mai indoliata țara din lume, Statele Unite afișau…