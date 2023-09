Maroc: planuri de reconstruire a caselor afectate de cutremurul devastator

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța un plan privind repopularea Insulei Floreana cu 12 specii de pasari și țestoase, informeaza Rador.Autoritațile din Ecuador au anunțat ca planuiesce sa reintroduca 12 specii de pasari și țestoase pe una dintre insulele din Galapagos. Proiectul va lua startul odata cu primele masuri…

- Marocul isi plange mortii in urma seismului devastator produs in noaptea de vineri spre sambata la sud-vest de orasul Marrakech, in care si-au pierdut viata peste 2.000 de persoane, potrivit ultimului bilant oficial, relateaza duminica AFP, conform Agerpres.Seismul cu magnitudinea de 7, conform Centrului…

- Peste 2.000 de oameni au murit in cutremurul devastator, de magnitudine 7 pe Richter, care a zguduit centrul și vestul Marocului. Alți peste 2.000 de oameni au fost raniți. Seismul a fost unul de suprafața, produs la doar 18 kilometri adancime.

- Un puternic cutremur a lovit Marocul in cursul acestei dimineți. Autoritațile anunța cel puțin 300 de morți. Magnitudinea seismului a fos de 6,8 grade. Un cutremur puternic a zguduit centrul Marocului in cursul noptii de vineri spre sambata, provocand pagube materiale in mai multe orase, dar autoritatile…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 pe Richter care s-a produs in sudul Turciei, la aproximativ sase luni dupa o serie de cutremure devastatoare care au lovit aceasta regiune, transmite agentia DPA, conform AGERPRES. Ministrul turc al Sanatatii a declarat ca…

- Autoritațile federale de reglementare din Statele Unite au emis joi un ordin care permite bancilor afectate de incendiile catastrofale din Hawaii sa se inchida temporar, scrie Rador.Oficiul Controlorului Monetar (OCC) a declarat ca se considera "stare de urgenta" in anumite parti din Hawaii din cauza…

- Cutremur in Turcia , inregistrat marți, 25 iulie. Seismul a fost masurat ca avand 5.7 grade pe scara richter dupa primele informații.Turcia este o țara situata intr-o zona seismica activa, unde se intalnesc mai multe placi tectonice. La inceputul anului, Turcia a fost zguduita de doua cutremure majore,…

- Cutremur puternic, de 7,4 grade! Unde s-a produs seismul. Autoritațile au emis o alerta de tsunami in urma mișcarii seismice. Iata ce au anunțat specialiștii pana la acest moment. Cutremurul s-a produs la o adancime de 9,3 km.