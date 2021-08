Maroc: Miniştrii de externe marocan şi israelian au semnat noi acorduri de cooperare Sefii diplomatiei israeliene si marocane au semnat miercuri mai multe acorduri, privind in special cooperarea politica, aviatie si cultura, in cadrul primei vizite in Maroc a unui inalt oficial israelian, la sapte luni dupa normalizarea relatiilor dintre cele doua tari, transmite AFP. Aceste acorduri "vor aduce tarilor noastre inovatie si oportunitati in beneficiul copiilor nostri", a declarat ministrul israelian de externe Yair Lapid, care a salutat "restabilirea pacii si a prieteniei" determinata de restabilirea relatiilor diplomatice dintre Israel si Maroc. Regatul este a patra tara araba -… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

