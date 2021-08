Stiri pe aceeasi tema

- Israelul si-a deschis joi un birou de legatura la Rabat, in marja primei vizite a unui sef al diplomatiei israeliene in Maroc dupa normalizarea relatiilor dintre cele doua tari, in 2020, transmite AFP. ''Moment istoric - am inaugurat reprezentanta israeliana in Maroc'', a scris pe Twitter…

- O fotografie cu ambasadorii Rusiei si Regatului Unit in Teheran, care aminteste de conferinta de la Teheran din anul 1943, a provocat joi o disputa diplomatica, fiind considerata de autoritatile iraniene drept un afront la adresa suveranitatii Iranului, relateaza agentia EFE. In imaginea publicata…

- Ministrul israelian de externe, Yair Lapid, a plecat miercuri in prima sa vizita oficiala in Maroc, la sapte luni dupa normalizarea relatiilor intre Rabat si statul israelian, relateaza AFP. "Decolare pentru o vizita istorica in Maroc!", a scris Lapid pe Twitter, postand o fotografie a tabelei cu plecarile…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) si-au inaugurat miercuri ambasada in Israel, in prezenta presedintelui israelian Isaac Herzog, dupa normalizarea relatiilor dintre cele doua state, transmite Reuters. La 29 iunie, Israelul a inaugurat la Abu Dhabi prima sa ambasada in zona Golfului, potrivit agerpres.ro.…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a inaugurat marti in Emiratele Arabe Unite (EAU) prima ambasada a Israelului in zona Golfului, in cadrul unei vizite oficiale inedite pentru un ministru al statului evreu dupa normalizarea relatiilor, transmite AFP. La ceremonia inaugurarii ambasadei Israelului…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid se deplaseaza marti în Emiratele Arabe Unite, în prima vizita oficiala a unui ministru al statului israelian în aceasta monarhie din Golf, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, potrivit AFP și Agerpres.Lapid a postat pe contul sau…

