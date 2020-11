Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de parlamentari libieni s-au intalnit marti in Maroc pentru sesiuni consultative, primele in ultimii ani pentru a aduce impreuna membrii parlamentului din orasele rivale, a anuntat un purtator de cuvant parlamentar, citat de DPA, potrivit Agerpres. Intalnirile de trei zile au inceput luni in…

- Deputatii democrati au ales-o din nou pe Nancy Pelosi, in varsta de 80 de ani, pentru a conduce Camera Reprezentantilor, unde vor avea o majoritate redusa la inceputul mandatului lui Joe Biden, relateaza AFP.

- Deputatii democrati au ales-o din nou pe Nancy Pelosi, in varsta de 80 de ani, pentru a conduce Camera Reprezentantilor, unde vor avea o majoritate redusa la inceputul mandatului lui Joe Biden, relateaza AFP. "Felicitari lui Nancy Pelosi, aleasa din nou de democratii din Camera sa fie…

- Libia si Qatar, care au strans legaturile in ultimul timp, au semnat luni la Doha un acord de cooperare in domeniul securitatii, al carui continut nu a fost dezvaluit, a relatat agentia oficiala de presa a Qatarului, QNA, potrivit AFP.Intrata in haos dupa caderea regimului lui Muammar Gaddafi…

- Uniunea Europeana a salutat, vineri, armistitiul semnat de partile beligerante din Libia, insa presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se declara sceptic in privinta incetarii confruntarilor militare, informeaza Mediafax.Guvernul de Uniune Nationala din Libia (GNA), recunoscut de ONU si…

- Partile in conflict in Libia au convenit la Geneva sa redeschida caile terestre si sa reia legaturile aeriene interne, primele masuri concrete anuntate miercuri de ONU, care s-a declarat de un optimism moderat privind un armistitiu durabil in aceasta tara, relateaza AFP. Aruncata in haos dupa caderea,…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca Turcia isi propune sa consolideze relatiile cu Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) recunoscut la nivel international, dupa o intalnire cu premierul tarii, care intentioneaza sa demisioneze luna aceasta, informeaza Reuters preluat de agerpres.…

- "Va anunt tuturor dorinta mea sincera de a-mi ceda functia unei viitoare puteri executive inainte de sfarsitul lui octombrie cel mai tarziu", a declarat Fayez al-Sarraj intr-un scurt discurs la televiziune.Dupa caderea regimului Muammar Gaddafi in 2011, Libia s-a prabusit in haos politic…