- Viitorul mare cutremur ce se va produce in Romania va fi de adancime, asemanator celui din 1802, iar acesta va fi norocul tarii noastre, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul onorific al Institutului National de Fizica Pamantului, Gheorghe Marmureanu.Marmureanu a estimat ca viitorul mare…

- Marmureanu a estimat ca viitorul mare cutremur va avea o magnitudine cuprinsa intre 7,2 si 7,9 grade, posibil chiar 8 grade. "(Cutremurul - n. r.) va fi adanc si acesta va fi norocul Romaniei. Cu cat e mai adanc, cu atat energia se disipa pe o suprafata mai mare. Va fi o suprafata foarte mare, de la…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, lider de onoare al PSD, a avut un mesaj dupa o perioada lunga in care omul politic nu a dorit sa vorbeasca in fața presei. Chiar daca in ultimii 25 de ani a fost prezent de fiecare data la simpozionul organizat de Ziua Mondiala a Apei, in acest an problemele de sanatate…

