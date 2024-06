Stiri pe aceeasi tema

- In inima salbatica a Munților Retezat, natura dezvaluie un spectacol captivant de culori și forme, atragand drumeți pasionați și fotografi entuziaști. Gențienele, recunoscute pentru nuanțele lor intense de albastru, transforma peisajul montan intr-o adevarata poveste de culori, oferind priveliști…

- Temperaturile ridicate de la inceputul verii au fost resimțite și in Munții Retezat, unde animalele salbatice au cautat locuri de scaldat pentru a se racori. Camerele de monitorizare a faunei au surprins in imagini un urs, bucurandu-se de o baie intr-un ochi de apa.

- Deși Grecia este cunoscuta pentru insulele sale minunate și pentru linia de coasta lunga, frumusețea sa se extinde și la peisaje montane care iți taie respirația, precum și la cascade minunate, despre care prea puțini turiști știu. Aceste locuri sunt un adevarat paradis perfect in timpul verilor fierbinți.…

- Tabara de sporturi montane pentru elevii Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca ajunge, in acest weekend, la cea de-a șaptea ediție și va reuni peste 50 de participanți: elevi, cadre didactice, voluntari și organizatori.

- Urșii din Munții Retezat au ieșit din hibernare și pot fi intalniți de cei care se aventureaza pe traseele montane. Turiștii trebuie sa țina cont de cateva recomandari ale rangerilor, atunci cand ajung in Parcul Național Retezat.

- Salvamont: 16 persoane recuperate de pe munte, in ultimele 24 de ore. 4 au fost transportate la spital. Atenționari pentru turiști In ultimele 24 de ore, 16 persoane au fost recuperate de pe munte, de catre echipaje Salvamont. In patru cazuri, a fost nevoie de transport la spital. In acest interval,…