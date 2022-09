Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru cei care beneficiaza de tichetele sociale. In cursul zilei de astazi, un nou lanț de magazine mare a anunțat ca a modificat politica privind cardurile sociale emise prin programul guvernamental „Sprijin pentru Romania”. Despre ce este vorba? Unde se pot cheltui tichetele sociale incepand…

- Prezentat oficial ieri de FCSB, Radu Boboc, 23 de ani, este titularizat in partida cu CS Mioveni pe un alt post decat cel pe care a dat cel mai bun randament in cariera. Gica Hagi nu mai conta pe fundașul dreapta. In actualul sezon, Gica Hagi l-a folosit pe Boboc la Farul numai 30 de minute, in victoria…

- Univ. Craiova și Rapid stau fața in fața duminica, de la ora 20:15, in cel mai așteptat meci al etapei a treia din SuperLiga 2022/2023, o partida care va aduce zeci de mii de fani pe "Ion Oblemenco", dar și un prim duel așteptat intre Laszlo Balint și Adrian Mutu, doi dintre cei mai promițatori antrenori…

- FCSB l-a cedat in China pe Florin Tanase pentru 3 milioane de euro și e foarte aproape de a-l transfera și pe Darius Olaru, pe 6 milioane, reușind sa bifeze al 10-lea sezon consecutiv in care a vandut macar un fotbalist pe cel puțin un milion de euro # Niciun alt club din Romania nu a reușit o asemenea…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), s-a aratat ingrijorat de meciul contra celor de la U Craiova 1948 Tehnicianul s-a aratat ingrijorat de vremea caniculara, dar și de calitațile jucatorilor echipei oltene. ”Tot timpul e presiune, sunt conștient ca avem nevoie de victorii. Nu imi…

- Marius Croitoru (41 de ani), antrenorul lui FCU Craiova, a comentat eșecul cu Farul, 1-2, la primul sau meci oficial pe banca alb-albaștrilor. El a prezentat doua scuze pentru infrangere: o presupusa greșeala de arbitraj inainte de golul de 2-0 și improvizațiile din defensiva. Croitoru și-a inceput…

- Farul joaca acasa cu FCU Craiova 1948, de la ora 18:30, in etapa #1 a Ligii 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Toate rezultatele etapei #1 Farul - FCU Craiova, live de la ora 18:30 Click AICI pentru statistici! Farul - FCU Craiova, echipe probabile:…

- Duminica, 17 iulie, de la ora 18.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, FCV Farul sustine primul meci oficial al verii, in compania celor de la FC U Craiova, contand pentru runda inaugurala a editiei 2022-2023 a Superligii la fotbal. Conducerea clubului constantean a pus, marti,…