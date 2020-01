Cu o audiența de aproape 53 de milioane de ascultatori și 5018 difuzari la posturile de radio din Romania, piesa „Luna” – Carla’s Dreams se afla pe locul intai in Media Forest Chart 2019, devenind astfel cea mai ascultata piesa a anului. Melodia a fost compusa de Carla’s Dreams și produsa de Marco & Seba. Pe locul al doilea in clasament se afla The Motans feat. Irina Rimes cu „Poem”, o alta piesa produsa de Marco & Seba, care a cumulat peste 38 de milioane de vizualizari pe YouTube. Marco & Seba se bucura de notorietate internaționala. Ei au compus single-ul „Bom Bidi Bom” interpretat de Nicki…